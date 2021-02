Immissioni in ruolo da concorsi docenti 2016 e 2018: quanto tempo ancora e quanti posti per coronare il sogno dell’assunzione a tempo indeterminato (Di lunedì 1 febbraio 2021) Alcuni docenti ci chiedono i motivi per cui verranno espletate procedure concorsuali per l'assunzione di insegnanti nonostante le graduatorie dei precedenti concorsi 2016 e 2018 non siano ancora esaurite. Fino a quando vale il diritto all'immissione in ruolo per coloro che sono inclusi nelle medesime graduatorie di merito? Chiarimenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 febbraio 2021) Alcunici chiedono i motivi per cui verranno espletate procedure concorsuali per l'assunzione di insegnanti nonostante le graduatorie dei precedentinon sianoesaurite. Fino a quando vale il diritto all'immissione inper coloro che sono inclusi nelle medesime graduatorie di merito? Chiarimenti. L'articolo .

