«I’m a child!»: la polizia usa manette e spray urticante su una bambina afroamericana di nove anni – Il video (Di lunedì 1 febbraio 2021) «Ti comporti come una bambina». «But I’m a child!», «Sono una bambina!». È il dialogo tra agenti di polizia e una bambina afroamericana in un video che riapre la questione degli abusi in divisa negli Stati Uniti. Domenica 31 gennaio, infatti, il Dipartimento di polizia di Rochester, nello Stato di New York, ha diffuso un filmato dove alcuni agenti ammanettano una bambina di nove anni, usando su di lei dello spray urticante. Il fatto è avvenuto venerdì 29, dopo una chiamata per disordini familiari. Nella clip integrale, registrata dalla body-cam di un agente, si vedono i poliziotti arrivare sul luogo d’intervento, trattenere la bambina in preda a una ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 febbraio 2021) «Ti comporti come una». «But I’m a», «Sono una!». È il dialogo tra agenti die unain unche riapre la questione degli abusi in divisa negli Stati Uniti. Domenica 31 gennaio, infatti, il Dipartimento didi Rochester, nello Stato di New York, ha diffuso un filmato dove alcuni agenti ammanettano unadi, usando su di lei dello. Il fatto è avvenuto venerdì 29, dopo una chiamata per disordini familiari. Nella clip integrale, registrata dalla body-cam di un agente, si vedono i poliziotti arrivare sul luogo d’intervento, trattenere lain preda a una ...

