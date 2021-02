Ilary Blasi senza veli, la sua foto audace manda in tilt il web (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilary Blasi senza veli, la prossima conduttrice dell’Isola dei Famosi si è mostrata in modo molto inedito nelle sue ultime storie di Instagram. foto InstagramHa davvero provocato i suoi follower la conduttrice romana che tra qualche mese torna in onda con la nuova stagione dell’Isola dei Famosi sempre su Canale Cinque, il reality infatti sarebbe dovuto partire lo scorso anno. Mentre fervono i preparativi per questa edizione che avrà una guida tutta al femminile, l’inviata scelta è infatti Elenoire Casalegno, la moglie di Francesco Totti manda in delirio tutti i suoi follower. Prima di scoprire di che tipo di foto si tratta, sembra anche che a proposito del reality, la giovane stia facendo di tutto per avere come opinionista Tommaso Zorzi, al momento ... Leggi su chenews (Di lunedì 1 febbraio 2021), la prossima conduttrice dell’Isola dei Famosi si è mostrata in modo molto inedito nelle sue ultime storie di Instagram.InstagramHa davvero provocato i suoi follower la conduttrice romana che tra qualche mese torna in onda con la nuova stagione dell’Isola dei Famosi sempre su Canale Cinque, il reality infatti sarebbe dovuto partire lo scorso anno. Mentre fervono i preparativi per questa edizione che avrà una guida tutta al femminile, l’inviata scelta è infatti Elenoire Casalegno, la moglie di Francesco Tottiin delirio tutti i suoi follower. Prima di scoprire di che tipo disi tratta, sembra anche che a proposito del reality, la giovane stia facendo di tutto per avere come opinionista Tommaso Zorzi, al momento ...

CronacaSocial : ?? #IsolaDeiFamosi 2021. Ci sarà un naufrago d'eccezione. Il nome sta circolando da poco. Bel colpo per Ilary Blasi.… - FedeCiaddu : Rimpiango ilary Blasi alla conduzione del gf in prima serata con lei avremo visto i filmati censurati #rosmello - Affaritaliani : Isoardi e Gascoigne in Honduras Cast stellare per Ilary Blasi - gildazorzy : RT @nelnomedeltrash: Non ilary blasi che ha già compreso come fare il 30% di share con la nuova edizione dell’isola dei famosi. #Isola http… - rebecca_ame : RT @nelnomedeltrash: Non ilary blasi che ha già compreso come fare il 30% di share con la nuova edizione dell’isola dei famosi. #Isola http… -