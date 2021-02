Ilary Blasi provocatrice | si mostra senza nulla tra le lenzuola – FOTO

(Di lunedì 1 febbraio 2021)è sempre molto attiva sui social network, gli ultimi scatti pubblicati dalla showgirl hanno scatenato i followers.e Francesco Totti (GettyImages)Icona di sensualità e grande femminilità,non finisce mai di sorprendere i suoi followers. E ci mancherebbe, visto il grande dinamismo dell’ex letterina che è riuscita nel tempo a costruire una carriera televisiva molto importante, arrivando anche alla conduzione di programmi di punta come il ‘Grande fratello Vip’. La bella showgirl in queste ultime settimane ha dato vita ad un nuovo format molto particolare sui social, “Fashion or Trashion”, dove lei ed altri ospiti esperti di moda, si sono impegnati nel commentare gli outfit dei vip. Un programma che ha avuto discreto successo, e che l’ha ...

Decisamente piccante e hot il risveglio mattutino di. La nota conduttrice, per anni al timone de Le Iene prima e del Grande Fratello Vip poi, nonché moglie di Francesco Totti , tornerà a breve in televisione con l'edizione 2021 de L'Isola ..., la foto del 'buongiorno' fa impazzire tutti. Non è la prima volta che la moglie di Francesco Totti decide di deliziare il pubblico di fan. Sono diversi i momenti della giornata che la ...Continuano le indiscrezioni sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. A quanto pare di recente si sono diffusi altri due possibili nomi; il ...L'Isola dei Famosi, l'edizione del 2021, è pronta a debuttare e in rete si mormora su chi possano essere i concorrenti della Blasi.