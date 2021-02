Il trailer di El Internado | Las Cumbres richiama il personaggio di Ana De Armas nella serie originale

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Amazon Prime Video ha diffuso ilufficiale di El: Las, il reboot delladi successo di Antena 3 di dieci anni fa che arriverà sulla piattaforma il 19 febbraio con otto episodi. Secondo FormulaTv, laavrebbe già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione, ancor prima del debutto. Ildi El: Lasanticipa una storia di formazione adolescenziale fatta di intrighi, suspence e misteri e mostra diversi punti di contatto con la. Innanzitutto il collegio in cui si svolge la storia si trova accanto a un vecchio monastero isolato tra le montagne. Gli studenti del centro sono bambini problematici che dovranno adattarsi alle rigide regole che li ...

Intrighi e paura saranno alcuni degli ingredienti principali di El: Las Cumbres , nuova serie in arrivo su Prime Video. E fu così che anche la serialità spagnola invase Amazon, dal 19 ...Tra la novità in arrivo su Amazon Prime Video nel mese di febbraio, troviamo El: Las Cumbres, serie spagnola a base di intrighi e orrore. Ecco il trailer ufficiale della serie:. El Internado: Las Cumbres (The Boarding School) in streaming su Prime Video. El Internado: Las Cumbres (The Boarding School) è una serie Amazon Original e sarà ...