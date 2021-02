“Il sesso e il nome del bebè” Belen Rodriguez incinta | si scopre tutto E in diretta tv

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 1 febbraio 2021) La notizia della gravidanza dista facendo letteralmente impazzire il gossip. Ormai non si parla d’altro, del nuovo bambino della showgirl argentina e del suo compagno Antonino Spinalbese. Qualsiasi particolare fa discutere anche se lainteressata ancora non ha confermato nulla. In tutti i casi pare che con l’hair stylist infattiabbia ritrovato la voglia di innamorarsi e quella di aumentare la famiglia, con il desiderio di dare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago che non è mai mancato. Nelle ultime ore sta facendo discutere in post diin cui si vede la foto di un bicchiere mezzo vuoto, accompagnato da una criptica didascalia. “Che si rida, e che si beva. Questo brindisi è mio e nessuno me lo leva”. E sono subito arrivati i ...