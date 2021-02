Il salto degli sposi | che cos’è il luogo nel quale sono morti Valeria e Fabrizio

(Di lunedì 1 febbraio 2021) L’incidente di Vareno, in cui hanno perso la vita i coniugi milanesiColetta eMarchi, è avvenuto vicino al “”. Ecco di cosa si tratta. Ilè uno spettacolare belvedere situato a 10 minuti a piedi del Passo della Presolana, noto valico alpino delle Prealpi Bergamasche, in provincia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

L'incidente di Vareno, in cui hanno perso la vita i coniugi Valeria Coletta e Fabrizio Marchi, è avvenuto vicino al "salto degli sposi". Valeria Coletta e Fabrizio Martino Marchi, moglie e marito residenti a Milano, sono morti in un incidente sui monti tra le province di Brescia e Bergamo.