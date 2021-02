Il revival di Sex and The City senza Samantha ma col Covid-19: la pandemia a New York entra nella trama (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non è proprio quello che definiremmo uno scambio equo: il revival di Sex and City non avrà la sua Samantha – e in che modo uscirà di scena il personaggio più sex-positive della serie è ancora tutto da capire – ma in compenso ingloberà il Covid-19. La star Sarah Jessica Parker, che è anche produttrice esecutiva della miniserie revival di Sex and City, ha annunciato che la trama dei nuovi 10 episodi includerà la pandemia da Coronavirus per rendere lo show più contemporaneo possibile. Parlando del nuovo progetto appena annunciato con Vanity Fair, l’interprete dell’iconica Carrie Bradshaw ha rivelato di non aver ancora letto le sceneggiature dello showrunner Michael Patrick King e del suo gruppo di autrici tutto al femminile. Il ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non è proprio quello che definiremmo uno scambio equo: ildi Sex andnon avrà la sua– e in che modo uscirà di scena il personaggio più sex-positive della serie è ancora tutto da capire – ma in compenso ingloberà il-19. La star Sarah Jessica Parker, che è anche produttrice esecutiva della miniseriedi Sex and, ha annunciato che ladei nuovi 10 episodi includerà lada Coronavirus per rendere lo show più contemporaneo possibile. Parlando del nuovo progetto appena annunciato con Vanity Fair, l’interprete dell’iconica Carrie Bradshaw ha rivelato di non aver ancora letto le sceneggiature dello showrunner Michael Patrick King e del suo gruppo di autrici tutto al femminile. Il ...

