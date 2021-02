Il potere della sessualità è delle donne. Almeno nelle serie tv (Di lunedì 1 febbraio 2021) Che mondo sarebbe stato quello in cui, in una Londra previttoriana, ci fossero stati aristocratici di colore, sesso torrido e una società protofemminista dove madri e figlie affrontano con intelligenza e destrezza traumi e prepotenze del patriarcato? Il primo progetto della collaborazione di Netflix e Shonda Rhimes (creatrice di Grey’s Anatomy e mogul della creatività seriale), tratto dai romanzi di successo planetario di Julia Quinn, è ambientato all’inizio dell’800 e racconta di giovani debuttanti nella stagione di balli e di caccia al consorte. È diventato la serie tv più vista in tutti e 190 paesi in cui la piattaforma in streaming è visibile. In una finzione alla Marivaux o alla Goldoni, due di essi si fingono innamorati per schivare altri corteggiamenti ma i loro finti baci diventano più veri di qualsiasi schermaglia o ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Che mondo sarebbe stato quello in cui, in una Londra previttoriana, ci fossero stati aristocratici di colore, sesso torrido e una società protofemminista dove madri e figlie affrontano con intelligenza e destrezza traumi e prepotenze del patriarcato? Il primo progettocollaborazione di Netflix e Shonda Rhimes (creatrice di Grey’s Anatomy e mogulcreatività seriale), tratto dai romanzi di successo planetario di Julia Quinn, è ambientato all’inizio dell’800 e racconta di giovani debuttanti nella stagione di balli e di caccia al consorte. È diventato latv più vista in tutti e 190 paesi in cui la piattaforma in streaming è visibile. In una finzione alla Marivaux o alla Goldoni, due di essi si fingono innamorati per schivare altri corteggiamenti ma i loro finti baci diventano più veri di qualsiasi schermaglia o ...

Antonio_Tajani : #Birmania Condanna per il colpo di stato. La presa di potere dei militari arresta il processo democratico iniziato… - NicolaPorro : Il conflitto tra garantiti e non garantiti, i favori ai giganti del web, il ricatto della paura... Ecco come una pa… - ilriformista : Il “Sistema” è il potere della magistratura, non può essere scalfito: tutti coloro che ci provano vengono abbattuti - clefibeleos : @JeSuisCialis Ci sono state delle elezioni in cui il partito supportato dai militari ha straperso. Credo sia più ch… - sergioalesi : RT @MaurilioVitto: @sergioalesi @ConteZero76 @MaurizioDG_tale @salcinz No Sergio, ne siamo lontani invece. Perché il potere politico, anzi… -