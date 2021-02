Il polpo Argonauta argo | presentato dalla Stazione Dohrn di Napoli | è il Mollusco mondiale dell’anno

(Di lunedì 1 febbraio 2021) È l’il2021. Candidatozoologica Antondi– Istituto nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, ha ottenuto 7.888 voti dagli appassionati di tutto il mondo, staccando per più di 2mila voti il secondo classificato. L’annuncio è stato dato stamattina da Julia Sigwart, capo sezione del dipartimento di Malacologia del museo Senckenberg, Carola Greve (Lab manager del Loewe-Center TBG), Tilman Schell (Loewe-Center Tbg) e Yasunori Kano, segretario della societàper la Ricerca sui molluschi (Unitas Malacologica). Il premio sarà il sequenziamento del genoma dell’...

Ultime Notizie dalla rete : polpo Argonauta

Ildel Mediterraneo, celebre per il guscio simile a una conchiglia e che ispirò il romanzo di Jules Verne "Ventimila leghe sotto i mari", è l'unica specie italiana fra tra le cinque ...Ilargo , inatti, specie del Mediterraneo, celebre per il guscio simile a una conchiglia che gli appassionati dei romanzi di Jules Verne ricorderanno citato in " Ventimila leghe sotto ...È l’Argonauta argo il mollusco mondiale dell’anno 2021. Candidato dalla stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli – Istituto nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, ha ottenuto 7.888 vo ...All’Argonauta argo del Golfo di Napoli riconoscimento internazionale. La specie candidata dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn ...