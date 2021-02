Il piano “lumaca” della Lombardia per il vaccino agli over 80: sarà l’ultima Regione a partire. Pd-M5s: “Non c’è programmazione” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tra gli anziani over 80, gli ultimi a vaccinarsi contro il Covid-19 saranno quelli lombardi. Se la fase 2 del piano vaccinale partirà l’8 febbraio nel Lazio e in Puglia e le altre regioni seguiranno nelle settimane successive, in Lombardia bisognerà attendere quasi due mesi. La data di inizio è stata infatti fissata per il 25-26 marzo. Quali siano le ragioni di tale ritardo rispetto al resto d’Italia, al momento non è dato sapere. Dagli uffici di Letizia Moratti dicono che verrà spiegato tutto martedì mattina, quando la neo assessora al Welfare e vicepresidente terrà una relazione in consiglio regionale proprio sui vaccini anti Covid. Ma che qualcosa sinora non abbia funzionato alla perfezione non lo dimostra solo la partenza a rilento della campagna vaccinale, giustificata dal suo predecessore Giulio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tra gli anziani80, gli ultimi a vaccinarsi contro il Covid-19 saranno quelli lombardi. Se la fase 2 delvaccinale partirà l’8 febbraio nel Lazio e in Puglia e le altre regioni seguiranno nelle settimane successive, inbisognerà attendere quasi due mesi. La data di inizio è stata infatti fissata per il 25-26 marzo. Quali siano le ragioni di tale ritardo rispetto al resto d’Italia, al momento non è dato sapere. Duffici di Letizia Moratti dicono che verrà spiegato tutto martedì mattina, quando la neo assessora al Welfare e vicepresidente terrà una relazione in consiglio regionale proprio sui vaccini anti Covid. Ma che qualcosa sinora non abbia funzionato alla perfezione non lo dimostra solo la partenza a rilentocampagna vaccinale, giustificata dal suo predecessore Giulio ...

Noovyis : (Il piano “lumaca” della Lombardia per il vaccino agli over 80: sarà l’ultima Regione a partire. Pd-M5s: “Non c’è p… - Capelvenere1 : RT @Federic36190868: 'Trascinarsi pian piano, come una lumaca e lasciare la scia, con modestia, applicazione e in fondo con indifferenza...… - Morbidosamente : RT @Federic36190868: 'Trascinarsi pian piano, come una lumaca e lasciare la scia, con modestia, applicazione e in fondo con indifferenza...… - EnzaAltieri : RT @Federic36190868: 'Trascinarsi pian piano, come una lumaca e lasciare la scia, con modestia, applicazione e in fondo con indifferenza...… - polasein500cc : RT @Federic36190868: 'Trascinarsi pian piano, come una lumaca e lasciare la scia, con modestia, applicazione e in fondo con indifferenza...… -

Ultime Notizie dalla rete : piano lumaca Nuovo Piano regolatore, dal Genio civile arriva il via libera

'Il parere del Genio civile sul nuovo Piano regolatore generale, atteso da un anno, è finalmente ... mentre il concorso da anni procede a passo di lumaca. L'amministrazione comunale batta un colpo, non ...

Boom di maschere viso. Come scegliere quella adatta per voi?

Segno di nuove esigenze lavorative che mettono in primo piano il volto - costantemente inquadrato ... bava di lumaca o acidi della frutta . 3. Le maschere energizzanti sono adatte quando il viso è ...

Il piano “lumaca” della Lombardia per il vaccino agli over 80: sarà l’ultima Regione a… Il Fatto Quotidiano Nuovo Piano regolatore, dal Genio civile arriva il via libera

PALERMO – E’ passato un anno, ma alla fine è arrivato. Il Genio Civile ha espresso il parere sul nuovo Piano regolatore del comune di Palermo: un parere positivo, sebbene con alcune prescrizioni. Ades ...

Novo Piano regolatore, dal Genio civile arriva il via libera

PALERMO – E’ passato un anno, ma alla fine è arrivato. Il Genio Civile ha espresso il parere sul nuovo Piano regolatore del comune di Palermo: un parere positivo, sebbene con alcune prescrizioni. Ades ...

'Il parere del Genio civile sul nuovoregolatore generale, atteso da un anno, è finalmente ... mentre il concorso da anni procede a passo di. L'amministrazione comunale batta un colpo, non ...Segno di nuove esigenze lavorative che mettono in primoil volto - costantemente inquadrato ... bava dio acidi della frutta . 3. Le maschere energizzanti sono adatte quando il viso è ...PALERMO – E’ passato un anno, ma alla fine è arrivato. Il Genio Civile ha espresso il parere sul nuovo Piano regolatore del comune di Palermo: un parere positivo, sebbene con alcune prescrizioni. Ades ...PALERMO – E’ passato un anno, ma alla fine è arrivato. Il Genio Civile ha espresso il parere sul nuovo Piano regolatore del comune di Palermo: un parere positivo, sebbene con alcune prescrizioni. Ades ...