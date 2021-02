Il nuovo sfogo di Mario Balotelli: furia contro Alda D’Eusanio [FOTO] (Di lunedì 1 febbraio 2021) Mario Balotelli è concentrato sulla stagione in corso con la maglia del Monza con l’obiettivo di conquistare la promozione nel campionato di Serie A. Nel frattempo il calciatore continua ad essere protagonista nel mondo dello spettacolo: l’ex Milan e Inter si è scagliato pesantemente contro Alda D’Eusanio, l’accusa è quella di aver utilizzato un’espressione razzista al Grande Fratello Vip. “Vedi qualche negro?”, la frase che ha alzato un polverone. La reazione di Balotelli Mario Balotelli non ha gradito la battuta e ha pubblicato un post durissimo sui profili social. “Mio fratello Enock mi ha fatto notare questa uscita di questa persona. La mia domanda è ovvia… perché questo tipo di persone esistono ancora? Perché fa ridere questa battuta? Perché ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 febbraio 2021)è concentrato sulla stagione in corso con la maglia del Monza con l’obiettivo di conquistare la promozione nel campionato di Serie A. Nel frattempo il calciatore continua ad essere protagonista nel mondo dello spettacolo: l’ex Milan e Inter si è scagliato pesantemente, l’accusa è quella di aver utilizzato un’espressione razzista al Grande Fratello Vip. “Vedi qualche negro?”, la frase che ha alzato un polverone. La reazione dinon ha gradito la battuta e ha pubblicato un post durissimo sui profili social. “Mio fratello Enock mi ha fatto notare questa uscita di questa persona. La mia domanda è ovvia… perché questo tipo di persone esistono ancora? Perché fa ridere questa battuta? Perché ...

CalcioWeb : @FinallyMario è una furia: nel mirino Alda D'Eusanio - Ife_Eso : @leyrahexia Ieri fra i vari pianti si é detto dispiaciuto di non non provare curiosità per il nuovo ingresso, ma so… - federicaborrom : RT @AncyAncy15: MRT ieri ha parlato più volte con Crocc, e sembrava aver compreso le sue motivazioni... che senso ha avuto chiedere di nuov… - AncyAncy15 : MRT ieri ha parlato più volte con Crocc, e sembrava aver compreso le sue motivazioni... che senso ha avuto chiedere… - AnnigioGiovanni : @Janphranko @ErmannoKilgore Ma immediatamente dopo ha precisato che era solo uno sfogo di rabbia e che non avrebbe… -