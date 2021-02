Il nuovo Sex and the City e il tema pandemia

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Giungono anticipazioni importanti sulSex and the. Sarah Jessica Parker ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair nella quale ha di fatto confermato che si sta lavorando alla stesura degli episodi inediti, soffermandosi su quelli che saranno i temi principali trattati dall’iconica serie televisiva. L’attrice statunitense ha rivelato che nella trama si parlerà anche dell’epidemia di coronavirus, poiché come è sempre accaduto in questi anni, la Serie Tv ruoterà intorno all’attualità, quindi non sarebbe stato possibile mettere da parte quanto sta accadendo in tutto il mondo in questo periodo. L’interprete di Carrie Bradshaw ha spiegato che gli sceneggiatori inseriranno nei vari episodi argomenti di stretta attualità, e tra questi ci sarà lo stravolgimento della vita di ogni giorno causato dalladi Covid-19. ...

Il Fatto Quotidiano

