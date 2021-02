Il nuovo album di Tony Bennett e Lady Gaga esce in primavera: l’ultimo grande crooner ha l’Alzheimer (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il nuovo album di Tony Bennett e Lady Gaga uscirà in primavera e presumibilmente sarà l’ultimo in carriera per il grande crooner americano, visto che il leggendario cantante, oggi 94 anni, ha rivelato di essere affetto dal morbo di Alzheimer. Lo ha annunciato lui stesso in un lungo articolo pubblicato sulla rivista della Aarp, l’associazione dei pensionati americani, in cui ha rivelato anche l’uscita del follow up di Cheek To Cheek: il nuovo album di Tony Bennett e Lady Gaga uscirà infatti nei prossimi mesi, dopo anni di lavoro in studio durato dal 2018 al 2020. Bennett ha continuato ad incidere ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ildiuscirà ine presumibilmente saràin carriera per ilamericano, visto che il leggendario cantante, oggi 94 anni, ha rivelato di essere affetto dal morbo di Alzheimer. Lo ha annunciato lui stesso in un lungo articolo pubblicato sulla rivista della Aarp, l’associazione dei pensionati americani, in cui ha rivelato anche l’uscita del follow up di Cheek To Cheek: ildiuscirà infatti nei prossimi mesi, dopo anni di lavoro in studio durato dal 2018 al 2020.ha continuato ad incidere ...

OrnellaVanoni : Ho autografato alcune copie di “Unica” il mio nuovo album. Le potete trovare, in numero limitato, al Mondadori Stor… - rtl1025 : 'Da parte mia questo è un atto di coraggio: dedico questo nuovo disco al mio compagno. L'amore è un atto pubblico,… - IlContiAndrea : ?? #Programma torna giovedì 28 gennaio alle ore 15! @claudoe ed io ospiteremo @michele_bravi che ci presenterà in an… - Riccardoventi10 : RT @Metalitalia: EPICA: il nuovo album “Omega” traccia per traccia! #EPICA - - exoismyfamily : RT @YixingItaly: 210201 - INFO Tutte le 9 canzoni che Yixing ha portato nel programma CZR2 sono state riarrangiate dallo stesso Yixing e v… -