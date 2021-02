Il Movimento 5 Stelle ha perso il 54 per cento degli elettori dalle ultime politiche (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il primo partito in Parlamento non può più contare su una base di voti tanto ampia nel Paese. E anche se la sua base è nettamente pro Conte, proprio il presidente del Consiglio uscente non vuole farsi ingabbiare politicamente dai pentastellatiLuigi Di Maio, l'incombente" Tre parlamentari su quattro del Movimento 5 Stelle oggi non verrebbero rieletti" Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il primo partito in Parlamento non può più contare su una base di voti tanto ampia nel Paese. E anche se la sua base è nettamente pro Conte, proprio il presidente del Consiglio uscente non vuole farsi ingabbiare politicamente dai pentastellatiLuigi Di Maio, l'incombente" Tre parlamentari su quattro deloggi non verrebbero rieletti"

