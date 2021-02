Il Milan non ci ha investito, Ibra lo metteva sotto, ora è bianconero: Juve, ecco Pecorino (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sei mesi fa il Milan non ha voluto investire su Emanuele Pecorino, centravanti classe 2001 che questa mattina ha fatto le visite al J Medical. È un catanese cresciuto nel Catania il nuovo centravanti ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sei mesi fa ilnon ha voluto investire su Emanuele, centravanti classe 2001 che questa mattina ha fatto le visite al J Medical. È un catanese cresciuto nel Catania il nuovo centravanti ...

AntoVitiello : Torna a vincere il #Milan dopo una gara insidiosa a #Bologna (46 punti e 1° posto in classifica consolidato).… - capuanogio : Mi porto avanti col lavoro: i rigori di #BolognaMilan c'erano così come praticamente tutti gli altri 12 a favore de… - capuanogio : Per essere franchi e diretti: il ‘modello Atalanta’ non va bene per l’#Inter, per il #Milan e per i grandi club. In… - TellerSupertamp : Io che in tl leggo solo di faide tra canali twitch del Milan ma non ci sto capendo nulla - CorazzaEfisia : RT @arialuce1: Non sono Caramelle Motta Piazza San Babila, Milano anni '50 Milàn l'era inscì -