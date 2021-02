Il Lazio da oggi lunedì 1 febbraio 2021 è in zona gialla: ecco le regole in breve (FOTO) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Lazio in zona gialla, ci siamo. Scattano oggi le nuove regole che ci accompagneranno almeno per i prossimi 15 giorni. Dagli spostamenti alla ristorazione, alle regole per le visite ad amici e parenti ecco cosa cambia a partire da oggi. Lazio in zona gialla: si parte oggi 1 febbraio 2021 I punti fermi dell’ ordinanza restano il divieto di spostamento tra le regioni ed il coprifuoco in vigore sempre dalle 22 alle 5. Si ricorda tuttavia che gli spostamenti dettati da comprovate necessità, salute o lavoro saranno sempre consentiti. La novità maggiore riguarda però i ristoranti, i bar e le pasticcerie: questi esercizi potranno restare aperti fino alle 18 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 febbraio 2021)in, ci siamo. Scattanole nuoveche ci accompagneranno almeno per i prossimi 15 giorni. Dagli spostamenti alla ristorazione, alleper le visite ad amici e parenticosa cambia a partire dain: si parteI punti fermi dell’ ordinanza restano il divieto di spostamento tra le regioni ed il coprifuoco in vigore sempre dalle 22 alle 5. Si ricorda tuttavia che gli spostamenti dettati da comprovate necessità, salute o lavoro saranno sempre consentiti. La novità maggiore riguarda però i ristoranti, i bar e le pasticcerie: questi esercizi potranno restare aperti fino alle 18 ...

RealPiccinini : Come tutte le domeniche vi aspetto al Club, subito dopo #RomaVerona. Foto del giorno per Simone Inzaghi: oggi Lazio… - FontanaPres : In attesa che il Tar del Lazio si pronunci sul tardivo passaggio della Lombardia in zona arancione e confermi, com… - OfficialSSLazio : La S.S. Lazio 1900, Ente Morale, onora nella #Giornatadellamemoria i perseguitati della #Shoah e le vittime dell’od… - OQuotidianaBlog : Le scale immobili della Metro a Termini - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Con la nuova ordinanza firmata dal mini… -