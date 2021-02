Il lavoro dei sogni: pagati per guardare Netflix e mangiare pizza (Di lunedì 1 febbraio 2021) La qualifica potrebbe essere quella del «Professional Binge Watcher», ovvero qualcuno che voglia mettersi lì a guardarsi serie e serie di Netflix mangiando pizza. Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 febbraio 2021) La qualifica potrebbe essere quella del «Professional Binge Watcher», ovvero qualcuno che voglia mettersi lì a guardarsi serie e serie di Netflix mangiando pizza.

ItaliaViva : 'Al centro ci sono stati finalmente i contenuti, così come Iv chiede da mesi: piano vaccini, riapertura delle scuol… - vaticannews_it : #31gennaio #PapaFrancesco a 60 anni dall'istituzione dell'odierna Giornata mondiale dei malati di lebbra, ricorda i… - ispionline : 156 anni fa è stata abolita la #schiavitù in America ma oggi il #commercioglobale fa si che prodotti che sono il fr… - michele_geraci : Importante iniziativa di sistema per la promozione dei rapporti con #India, paese che ho visitato due volte (al… - Grand_Battery : RT @bioccolo: [6] Se dall'irresponsabilità nel non comprendere che tecnologia e remotizzazione devono essere affrontate rapidamente perché… -