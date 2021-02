Il lavoro che si crea e quello che si distrugge, e il bilancio amaro di fine anno (Di lunedì 1 febbraio 2021) MISALLOCAZIONE La crisi Covid è uno shock da “misallocazione” settoriale del lavoro, spiega Tommaso Monacelli, ordinario di Economia alla Bocconi di Milano, su Lavoce.info. Significa che si perdono posti di lavoro nei settori più in crisi, come il turismo o la ristorazione, ma cresce l’offerta in altri, dalla logistica alla sanificazione. Di cosa parliamo Quando ripartiranno cinema, concerti e teatri, serviranno delle “guardie sanitarie”, ad esempio. Oppure potrebbero nascere nuovi lavori per l’assistenza degli anziani a casa, consegnando cibo o andando in banca al posto loro. O ancora il settore delle consegne, che sta letteralmente esplodendo: non serviranno solo nuovi fattorini, ma anche sviluppatori dei software, e-commerce manager ecc. Cosa sta accadendo Il problema del mercato del ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 1 febbraio 2021) MISALLOCAZIONE La crisi Covid è uno shock da “misallocazione” settoriale del, spiega Tommaso Monacelli, ordinario di Economia alla Bocconi di Milano, su Lavoce.info. Significa che si perdono posti dinei settori più in crisi, come il turismo o la ristorazione, ma cresce l’offerta in altri, dalla logistica alla sanificazione. Di cosa parliamo Quando ripartircinema, concerti e teatri, servirdelle “guardie sanitarie”, ad esempio. Oppure potrebbero nascere nuovi lavori per l’assistenza degli anziani a casa, consegnando cibo o andando in banca al posto loro. O ancora il settore delle consegne, che sta letteralmente esplodendo: non servirsolo nuovi fattorini, ma anche sviluppatori dei software, e-commerce manager ecc. Cosa sta accadendo Il problema del mercato del ...

