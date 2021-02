' Il grassone sta morendo' | l' audio - shock su Maradona

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Un portale argentino pubblica un messaggio su Whatsapp in cui il medico accusato di omicidio colposo parla degli attimi precedenti la morte del campione argentino

Un portale argentino pubblica un messaggio su Whatsapp in cui il medico accusato di omicidio colposo parla degli attimi precedenti la morte del campione argentinoIl dottor Luque si sarebbe rivolto così parlando con alcuni contatti, tra i quali la dottoressa Cosachov, la psichiatra del fuoriclasseMorte Maradona, gli audio whatsapp tra Leopoldo Luque, medico personale del Pibe de Oro, e la psichiatra: "Il grassone sta morendo"