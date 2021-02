“Il grassone sta morendo” L’audio shock del medico di Maradona sta facendo letteralmente infuriare i fan del Pibe de Oro

Leggi su viaggiarealverde

(Di lunedì 1 febbraio 2021) La morte del campione argentino Diego Armandonon ha ancora smesso di riservare sorprese. Dopo le polemiche ancora in corso sull’eredità a cui tutti dicono di avere diritto , ecco che spuntano degli audio e dei messaggi che stanno suscitando sgomento. Diffusi dal portale argentino Infobae e riportati da Repubblica nonché ripresi in tv dalla D’Urso sarebbero degli audio scambiati via Whatsapp tra il dottor Leopoldo Luque,personale die Augustina Cosachov sua psichiatra. Gli incredibili audio Si riferirebbero agli ultimi attimi di vita del campione, in uno si sente Luque dire, ad una persona che gli chiedeva informazioni dopo che le prime notizie iniziavano ad essere diffuse in tv Pare che abbia avuto un arresto cardiorespiratorio e che stia per morire il. Non ho idea di ...