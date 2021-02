' il gordo si fregherà da solo morendo' - gli audio sprezzanti del medico di maradona

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Adriano Seu per www.gazzetta.it leopoldo luque e2 Nuovi dettagli gettano ulteriori ombre su Leopoldo Luque e Agustina Cosachov, neurochirurgo e psichiatra indagati per la morte di Diego Armando. ...

Adriano Seu per www.gazzetta.it leopoldo luque e maradona 2 Nuovi dettagli gettano ulteriori ombre su Leopoldo Luque e Agustina Cosachov, neurochirurgo e psichiatra indagati per la morte di Diego ...'Ilsida solo morendo' (' Else va a cagar muriendo' ), ribatte Luque con tono quasi irridente prima di rivelare che 'pare abbia avuto un arresto cardio respiratorio, io sto ...