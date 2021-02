Il gioco delle poltrone: nel futuro esecutivo a rischio Bonafede ed Azzolina (Di lunedì 1 febbraio 2021) Al via il gioco delle poltrone: Patuanelli e Orlando salgono, fuori dai giochi Bonafede e Azzolina. Rischia, inspiegabilmente, Provenzano Maria Elena Boschi – Matteo Renzi (Fonte foto: web)Con l’esecutivo numero tre di questa legislatura ci si prepara al terzo rimpasto dei ministri. Ovviamente le carte le da ancora Italia Viva, che vorrebbe essere presente in due ministeri come prima dell’uscita. Sacrificate Bellanova e Bonetti, ora è il turno dei fedelissimi: Rosato e Boschi. L’ex premier avrebbe preteso di esserci su una di quattro posizioni: Economia, Infrastrutture, Lavoro e Istruzione. Sull’Economia Renzi sa che dovrà realisticamente rimanere fuori. Gualtieri è un uomo di Conte e così anche dal Pd potrebbero provare a farlo fuori, nell’alveo ... Leggi su chenews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Al via il: Patuanelli e Orlando salgono, fuori dai giochi. Rischia, inspiegabilmente, Provenzano Maria Elena Boschi – Matteo Renzi (Fonte foto: web)Con l’numero tre di questa legislatura ci si prepara al terzo rimpasto dei ministri. Ovviamente le carte le da ancora Italia Viva, che vorrebbe essere presente in due ministeri come prima dell’uscita. Sacrificate Bellanova e Bonetti, ora è il turno dei fedelissimi: Rosato e Boschi. L’ex premier avrebbe preteso di esserci su una di quattro posizioni: Economia, Infrastrutture, Lavoro e Istruzione. Sull’Economia Renzi sa che dovrà realisticamente rimanere fuori. Gualtieri è un uomo di Conte e così anche dal Pd potrebbero provare a farlo fuori, nell’alveo ...

Ultime Notizie dalla rete : gioco delle Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta contro Maria Teresa Ruta: "Mosse poco coerenti"

... ha fatto notare come dovrebbero essere premiati quei concorrenti che si sono messi sempre in gioco ... confessando di averla votata alle Nomination proprio alla luce delle ultime vicissitudini al Gf ...

Vaccini Covid, Pfizer: alla Ue 75 milioni di dosi in più. Bayer produrrà quello CureVac

Inoltre nella corsa alla produzione dei vaccini è entrato in gioco anche il colosso farmaceutico ... Una buona notizia per la Ue che nel lancio delle campagne vaccinali ha registrato rallentamenti a ...

Il gioco delle parole e le relazioni internazionali (di Cosimo Risi) Salernonotizie.it La Roma c’è: Fonseca scaccia l’ombra di Dzeko

C'è qualcosa di veramente anomalo nel cammino della Roma di Fonseca. Alti e bassi, impennate e precipizi. Dalla squadra che gioca il miglior calcio della serie A al caso Dzeko, con certe sconfitte ins ...

Hitman 3: il DLC potrebbe farci tornare in alcune location dei giochi precedenti

Hitman 3 adotterà un approccio leggermente diverso rispetto al passato nel modo in cui offrirà i suoi DLC, come confermato in una recente intervista con il produttore esecutivo del titolo, Forest Swar ...

