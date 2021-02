Il Garante può bloccare i social ma il primo controllore è il genitore (Di lunedì 1 febbraio 2021) Valeria Arnaldi Allarme challenge. Cresce il numero di minori coinvolti in sfide estreme sui social. Il Garante per la protezione dei dati personali ha preso misure per TikTok e ha aperto fascicoli ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Valeria Arnaldi Allarme challenge. Cresce il numero di minori coinvolti in sfide estreme sui. Ilper la protezione dei dati personali ha preso misure per TikTok e ha aperto fascicoli ...

ZiaCandida : RT @Federic39674782: @Gianmar26145917 Solo chi è male informato o in malafede può non constatare come l'attuale inquilino del Colle sia pal… - KRISKSB : @AnnaLeonardi1 @RaiTre @matteorenzi @ItaliaViva L'unico a cui può paragonarlo è D'Alema!!! E comunque (a me Renzi s… - dariodalb10 : @Riccardo_Tim @albertoinfelise @ivanscalfarotto Quindi secondo lei un criminale oscurantista può esser garante di u… - gabrielepx : @BartNicolotti @Capobianco2005C @lforesti @immuni_app Al contrario, il garante quando ha dato il consenso all'uso d… - Fortuna59982157 : @GiancarloDeRisi De Risi è semplice un comunista può mai dare l'incarico o il governo alla dx sapendo che il candid… -

Ultime Notizie dalla rete : Garante può Il Garante può bloccare i social ma il primo controllore è il genitore

Pasquale Stanzione, giurista, presidente dell'Autorità garante dal 29 luglio scorso, cosa sta succedendo? «Il Garante ha ritenuto indifferibile esigere dalle piattaforme il rispetto di alcuni ...

Ostruzionismo Pd/ La ripartenza senza indugi che un premier deve garantire

In ogni caso, l'architrave di un sistema politico non può essere un solo uomo, senza il quale c'è ... In questo quadro, Conte ha finito per diventare il garante esterno, in quanto estraneo alla sua ...

Pasquale Stanzione, giurista, presidente dell'Autoritàdal 29 luglio scorso, cosa sta succedendo? «Ilha ritenuto indifferibile esigere dalle piattaforme il rispetto di alcuni ...In ogni caso, l'architrave di un sistema politico nonessere un solo uomo, senza il quale c'è ... In questo quadro, Conte ha finito per diventare ilesterno, in quanto estraneo alla sua ...