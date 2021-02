Il format della Coppa Italia non piace a nessuno, ma gli ascolti tv dicono il contrario (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Tutti la criticano ma tutti la guardano“: è l’inizio dell’articolo di Giovanni Capuano per Panorama, che riassume benissimo il concetto che nonostante la formula pro big della Coppa Italia, il format funziona. Lo confermano i dati degli ascolti televisivi: Inter-Milan ha prodotto 7,8 milioni di telespettatori, la finale dell’anno scorso ha raggiunto gli oltre 10 milioni, “risultando la quarta più vista di sempre, dove le precedenti sono tutte concentrate dal 2010 in poi“. La favola dell’Alessandria, arrivato alle semifinali contro il Milan nel gennaio 2017, non ha prodotto così tanto: tra andata e ritorno furono seguiti rispettivamente da 4,3 e 3,2 milioni di telespettatori. Chiosa Capuano: “Evidentemente la storiella di Davide contro Golia non piace neanche agli appassionati di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Tutti la criticano ma tutti la guardano“: è l’inizio dell’articolo di Giovanni Capuano per Panorama, che riassume benissimo il concetto che nonostante la formula pro big, ilfunziona. Lo confermano i dati deglitelevisivi: Inter-Milan ha prodotto 7,8 milioni di telespettatori, la finale dell’anno scorso ha raggiunto gli oltre 10 milioni, “risultando la quarta più vista di sempre, dove le precedenti sono tutte concentrate dal 2010 in poi“. La favola dell’Alessandria, arrivato alle semifinali contro il Milan nel gennaio 2017, non ha prodotto così tanto: tra andata e ritorno furono seguiti rispettivamente da 4,3 e 3,2 milioni di telespettatori. Chiosa Capuano: “Evidentemente la storiella di Davide contro Golia nonneanche agli appassionati di ...

