Il finto femminismo di Sabrina e le altre streghe della tv (Di lunedì 1 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=bfGJ3Tz9ofw Una volta il grido di battaglia “tremate, tremate, le streghe son tornate” scuoteva le vie affollate da manifestanti donne che reclamavano i propri diritti e la propria libertà. Era il 1976, e la “strega” – la ribelle troppo colta, troppo iconoclasta o troppo indipendente per gli standard maschili dell’epoca – medievale arsa al rogo nei secoli dell’Inquisizione diventava il simbolo delle appartenenti al sesso femminile che subivano ogni genere di repressione atto ad annichilire l’anelito all’indipendenza. Oggi le streghe del folclore, creature soprannaturali misteriose e intimidatorie evocano la figura di una donna potente e assertiva, saggia e sessualmente libera, pagana e intellettualmente emancipata da un dio cristiano rigorosamente maschio. Ma è davvero così, almeno nel mondo dell’intrattenimento – e in ... Leggi su wired (Di lunedì 1 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=bfGJ3Tz9ofw Una volta il grido di battaglia “tremate, tremate, leson tornate” scuoteva le vie affollate da manifestanti donne che reclamavano i propri diritti e la propria libertà. Era il 1976, e la “strega” – la ribelle troppo colta, troppo iconoclasta o troppo indipendente per gli standard maschili dell’epoca – medievale arsa al rogo nei secoli dell’Inquisizione diventava il simbolo delle appartenenti al sesso femminile che subivano ogni genere di repressione atto ad annichilire l’anelito all’indipendenza. Oggi ledel folclore, creature soprannaturali misteriose e intimidatorie evocano la figura di una donna potente e assertiva, saggia e sessualmente libera, pagana e intellettualmente emancipata da un dio cristiano rigorosamente maschio. Ma è davvero così, almeno nel mondo dell’intrattenimento – e in ...

HedaLexaIsBack : RT @tpwkjade: Ho visto tanti tweet indignati per lo sfogo di Dayane nella puntata di venerdì. Dite che sfrutta il 'finto femminismo a favor… - comedicoio__ : @SpockEva Ti giuro questo finto femminismo è insopportabile - FajraouiSiham : @Dayane_mello_ Il tutto reso ancora peggiore perchè detto da una che si osanna continuamente come fan delle donne,… - CiroVinate : @sonoclaudio @concitadeg @pdnetwork Una giornalista di 'pseudo post-sinistra' (già sulla via del finto femminismo,… - vincy93hp : Io che mi occupo di politiche di gente e sono costretta a trovarmi davanti questo finto femminismo che non era gius… -

Ultime Notizie dalla rete : finto femminismo Il finto femminismo di Sabrina e le altre streghe della tv

Perché le serie recenti sulle streghe come Fate: The Winx Saga, Le terrificanti avventure di Sabrina, Motherland: Fort Salem e A Discovery of Witches non rappresentano veramente il modello di donna ...

Trump e l'Internazionale nera: la storia continua

Il neofascismo è accompagnato da un finto intellettualismo (che in realtà non è altro che il ... una nuova forma di razza - biologia culturale, e un fortissimo anti - marxismo e anti - femminismo. Il ...

Il finto femminista, a spada tratta per le donne ma in tv invita solo uomini Corriere Adriatico Perché le serie recenti sulle streghe come Fate: The Winx Saga, Le terrificanti avventure di Sabrina, Motherland: Fort Salem e A Discovery of Witches non rappresentano veramente il modello di donna ...Il neofascismo è accompagnato da unintellettualismo (che in realtà non è altro che il ... una nuova forma di razza - biologia culturale, e un fortissimo anti - marxismo e anti -. Il ...