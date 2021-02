Il dilemma del vaccino di Stato: valida opzione o spreco di soldi? (Di lunedì 1 febbraio 2021) Martina Piumatti InvItalia investe 81 milioni di euro nel vaccino di Reithera. I dati sull’efficacia non ci sono, il siero in ritardo rischia di essere inutile e i profitti non resterebbero tutti in Italia. Perché il vaccino “italiano” può essere l’ennesimo flop targato Arcuri Big Pharma taglia le consegne. Bruxelles minaccia di bloccare le esportazioni all’estero per tenersi per sé i vaccini. E il braccio di ferro sulle forniture non fa che compromettere le campagne vaccinali, già in ritardo, dei Paesi membri. L’Italia, dopo aver mostrato i muscoli con una diffida a Pfizer caduta nel vuoto, sceglie di giocare in casa e punta sul vaccino di Stato. Peccato che, dall’efficacia, all’utilità fino ai diritti sul brevetto, sono molte le cose che non tornano sul candidato dell’azienda di Castel Romano. Arcuri ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Martina Piumatti InvItalia investe 81 milioni di euro neldi Reithera. I dati sull’efficacia non ci sono, il siero in ritardo rischia di essere inutile e i profitti non resterebbero tutti in Italia. Perché il“italiano” può essere l’ennesimo flop targato Arcuri Big Pharma taglia le consegne. Bruxelles minaccia di bloccare le esportazioni all’estero per tenersi per sé i vaccini. E il braccio di ferro sulle forniture non fa che compromettere le campagne vaccinali, già in ritardo, dei Paesi membri. L’Italia, dopo aver mostrato i muscoli con una diffida a Pfizer caduta nel vuoto, sceglie di giocare in casa e punta suldi. Peccato che, dall’efficacia, all’utilità fino ai diritti sul brevetto, sono molte le cose che non tornano sul candidato dell’azienda di Castel Romano. Arcuri ...

MarioGuida4 : @queenphoenixit Purtroppo...ho pensato di provare a staccare almeno per una settimana dopo la visione del documenta… - TristanAncona : RT @SaraBentivegna: #toread il pezzo di @fabiochiusi che fa capire come i social media siano ormai le 'scorciatoie' utilizzate per non aff… - Geopoliticainfo : RT @El_ugolini: ?? Consiglio del giorno?? “Go East? Il perno asiatico degli equilibri mondiali come dilemma per l’Alleanza Atlantica” Un’a… - pinklight22 : RT @QuinziUgo: Se non cado c'è Renzi. Se cado c'è Draghi. Passerà alla storia come 'il dilemma del Conte Giuseppi'. - pvsassone : RT @QuinziUgo: Se non cado c'è Renzi. Se cado c'è Draghi. Passerà alla storia come 'il dilemma del Conte Giuseppi'. -