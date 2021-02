“Il corpo mezzo paralizzato”. Dall’ospedale il dramma di Ivano, il racconto choc del cantante dei Cugini di campagna (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ivano Michetti, il racconto della moglie commuove. Le condizioni di salute del volto storico dei Cugini di campagna hanno destato non poca preoccupazione. Infatti Ivano è stato colpito da un ictus e a tal proposito è stata intervistata nello studio di Domenica Live la moglie Rossella. Impossibile per la famiglia Michetti dimenticare quel 22 settembre: da quel giorno Ivano è stato in coma per quindici giorni. Avrebbe superato il peggio e avrebbe riaperto finalmente gli occhi, ma per Ivano Michetti adesso è tempo di dedicarsi a un percorso di riabilitazione. Sulle condizioni di salute di Michetti, la moglie Rossella ha parlato ai microfoni di Domenica Live, informando che la situazione richiederà del tempo per rientrare del tutto. Poi il collegamento con ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021)Michetti, ildella moglie commuove. Le condizioni di salute del volto storico deidihanno destato non poca preoccupazione. Infattiè stato colpito da un ictus e a tal proposito è stata intervistata nello studio di Domenica Live la moglie Rossella. Impossibile per la famiglia Michetti dimenticare quel 22 settembre: da quel giornoè stato in coma per quindici giorni. Avrebbe superato il peggio e avrebbe riaperto finalmente gli occhi, ma perMichetti adesso è tempo di dedicarsi a un percorso di riabilitazione. Sulle condizioni di salute di Michetti, la moglie Rossella ha parlato ai microfoni di Domenica Live, informando che la situazione richiederà del tempo per rientrare del tutto. Poi il collegamento con ...

chetempochefa : 'Quello che spaventa davvero Putin sono questi manifestanti che protestano, che usano il loro corpo come mezzo di d… - vinierm : RT @chetempochefa: 'Quello che spaventa davvero Putin sono questi manifestanti che protestano, che usano il loro corpo come mezzo di denunc… - giuliloca_ : RT @chetempochefa: 'Quello che spaventa davvero Putin sono questi manifestanti che protestano, che usano il loro corpo come mezzo di denunc… - stagatocle : RT @chetempochefa: 'Quello che spaventa davvero Putin sono questi manifestanti che protestano, che usano il loro corpo come mezzo di denunc… - 1959_wilma : RT @chetempochefa: 'Quello che spaventa davvero Putin sono questi manifestanti che protestano, che usano il loro corpo come mezzo di denunc… -