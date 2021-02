Il contratto e i ministri: la trattativa per il nuovo governo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Oggi alle 9.30 i partiti politici di maggioranza si confronteranno al tavolo convocato dal presidente della Camera Roberto Ficoanche sul programma di fine legislatura. Ma la strada che porterà a un nuovo governo passa anche dai nomi dei ministri. Sarà Conte Ter? Il nome di Draghi viene fatto fuori dal Quirinale che scrive in una nota : “È destituita di ogni fondamento la notizia, apparsa oggi su alcuni giornali, che il presidente Mattarella abbia contattato, da quando si è aperta la crisi di governo, il presidente Mario Draghi”. Dunque oggi, almeno ufficialmente ci si confronterà sui temi e non sui nomi. Con MES e Giustizia punti caldi su cui le forze politiche non hanno ancora trovato un accordo, spiega Pucciarelli su Repubblica: Sono tre, tra tutti, gli argomenti che rischiano di far saltare tutto, con alle due ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Oggi alle 9.30 i partiti politici di maggioranza si confronteranno al tavolo convocato dal presidente della Camera Roberto Ficoanche sul programma di fine legislatura. Ma la strada che porterà a unpassa anche dai nomi dei. Sarà Conte Ter? Il nome di Draghi viene fatto fuori dal Quirinale che scrive in una nota : “È destituita di ogni fondamento la notizia, apparsa oggi su alcuni giornali, che il presidente Mattarella abbia contattato, da quando si è aperta la crisi di, il presidente Mario Draghi”. Dunque oggi, almeno ufficialmente ci si confronterà sui temi e non sui nomi. Con MES e Giustizia punti caldi su cui le forze politiche non hanno ancora trovato un accordo, spiega Pucciarelli su Repubblica: Sono tre, tra tutti, gli argomenti che rischiano di far saltare tutto, con alle due ...

