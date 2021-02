Il Consorzio tutela Strachítunt Valtaleggio | “Ora vogliamo tenere vivo l’entusiasmo”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Anche per la Val Taleggio è stato un anno difficile, ma il messaggio che ilper ladellovuole trasmettere è come al solito di grande fiducia e speranza. Il presidente delAlvaro Ravasio ci racconta: “Nell’immediato non possiamo realizzare molto concretamente, ma è proprio nei momenti di immobilità e stanchezza che è importante essere pronti ad andare avanti, coltivando le relazioni, facendo progetti, sognando, ed è proprio questo checomunicare. È importante lavorare nella direzione di dare a tutti coloro che ci stanno a fianco tranquillità e solidità per il futuro e, non ultimo, complimentarci con loro e con noi stessi per i risultati ottenuti. Non basta riportare loal posto che gli competeva, ma convincerci che quello è il ...