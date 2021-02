Il commissario Ricciardi: le anticipazioni della seconda puntata, stasera su Rai1 (Di lunedì 1 febbraio 2021) stasera su Rai1, alle 21:25, torna Il commissario Ricciardi, la nuova serie tv con protagonista Lino Guanciale: le anticipazioni della seconda puntata. Lino Guanciale torna protagonista stasera su Rai1, alle 21:25, nella serie tv Il commissario Ricciardi, che terrà compagnia al pubblico ancora per 5 prime serate. Un viaggio a ritroso nel tempo in una Napoli degli anni Trenta, teatro di crimini efferati e assassini difficili da assicurare alla giustizia, ma anche territorio d'azione di Luigi Alfredo Ricciardi, giovane e integerrimo commissario della Regia Questura nel capoluogo campano, protagonista dei romanzi di Maurizio de Giovanni. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 febbraio 2021)su, alle 21:25, torna Il, la nuova serie tv con protagonista Lino Guanciale: le. Lino Guanciale torna protagonistasu, alle 21:25, nella serie tv Il, che terrà compagnia al pubblico ancora per 5 prime serate. Un viaggio a ritroso nel tempo in una Napoli degli anni Trenta, teatro di crimini efferati e assassini difficili da assicurare alla giustizia, ma anche territorio d'azione di Luigi Alfredo, giovane e integerrimoRegia Questura nel capoluogo campano, protagonista dei romanzi di Maurizio de Giovanni. ...

Se Il Commissario Ricciardi , la serie cult dei romanzi di Maurizio De Giovanni è arrivata sul piccolo schermo, lo dobbiamo anche ad Alessandro D'Alatri , che già aveva firmato la seconda stagione de I ...

Stasera la vedremo su Rai 1 con la fiction Il commissario Ricciardi, dove l'attrice interpreterà Lucia Maione . Ecco vita privata e carriera dell'attrice. >> Chi è Peppe Servillo: vita privata e ...

In occasione della presentazione alla stampa della serie di Rai 1 Il Commissario Ricciardi, abbiamo avuto il piacere di intervistare il regista Alessandro D'Alatri, che ci ha raccontato l'entusiasmo e ...

Fabrizia Sacchi è una nota attrice Italiana. Famosa per il film Viaggio da sola e Melissa P. Stasera la vedremo su Rai 1 con la fiction Il commissario Ricciardi.

