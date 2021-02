Il Commissario Ricciardi | le anticipazioni della seconda puntata

Radio1Rai : In arrivo stasera su @RaiUno, con la regia di Alessandro D’Alatri, la nuova Fiction 'Il Commissario Ricciardi', per… - RadiocorriereTv : Vi presento 'un eroico outsider' Sul #RadiocorriereTv da non perdere l'intervista a @LinoGuanciale, il racconto… - RaiPlay : Commissario dall’intuito straordinario, Luigi Alfredo Ricciardi porta con sé un terribile segreto: vede il fantasma… - linoguan_italia : RT @TheHotCorn_: INTERVISTE | #LinoGuanciale: «#IlCommissarioRicciardi, le pagine dei libri e le mie grandi passioni. Tra il mito #GérardPh… - Janek1984 : Ho un appuntamento con il mio commissario Ricciardi ?? #IlCommissarioRicciardi Ci siamo!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Commissario Ricciardi

Dopo la batosta di lunedì scorso contro la fiction di Rai 1 'Il', ispirato alla serie di romanzi di Maurizio De Giovanni, la banda di Alfonso Signorini cerca il riscatto per ...Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: Il(fiction serie tv), in onda alle 21.25 su Rai 1 NCIS e 9 - 1 - 1Il 1° febbraio 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la seconda puntata de Il Commissario Ricciardi, la fiction tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni con protagonista un commissario della Napoli ...di Marianna Vallone Puntata speciale, la seconda, di Nuova Era, la web radio del comune di San Giovanni a Piro, che va in onda attraverso il portale musicale www.radiofreelive.com. Sabato in collegame ...