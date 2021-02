Il Commissario Ricciardi, anticipazioni della terza puntata dell’8 febbraio (Di lunedì 1 febbraio 2021) La serie Il Commissario Ricciardi, personaggio nato dalla penna di Maurizio de Giovanni, in onda il lunedì sera in prime time su Rai Uno sta riscuotendo molto successo. Sarà per l’ambientazione, una romantica, tenebrosa e stupenda Napoli anni ’30, sarà per il tema che, seppur poliziesco ha del soprannaturale, e anche la bellezza del protagonista che certo non guasta, Lino Guanciale. Il dono di Ricciardi Luigi Alfredo Ricciardi, Commissario della Mobile, ha un talento particolare, vede i fantasmi. E questo lo aiuta nelle sue indagini in quanto non si limita a vederli soltanto ma ne sente l’ultimo pensiero, almeno quello delle persone scomparse a causa di una morte violenta. Nella terza puntata, che andrà in onda l’8 ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 1 febbraio 2021) La serie Il, personaggio nato dalla penna di Maurizio de Giovanni, in onda il lunedì sera in prime time su Rai Uno sta riscuotendo molto successo. Sarà per l’ambientazione, una romantica, tenebrosa e stupenda Napoli anni ’30, sarà per il tema che, seppur poliziesco ha del soprannaturale, e anche la bellezza del protagonista che certo non guasta, Lino Guanciale. Il dono diLuigi AlfredoMobile, ha un talento particolare, vede i fantasmi. E questo lo aiuta nelle sue indagini in quanto non si limita a vederli soltanto ma ne sente l’ultimo pensiero, almeno quello delle persone scomparse a causa di una morte violenta. Nella, che andrà in onda l’8 ...

Raiofficialnews : Stasera alle 21.25 su @RaiUno, una nuova indagine de #IlCommissarioRicciardi, la serie con @LinoGuanciale tratta da… - Radio1Rai : In arrivo stasera su @RaiUno, con la regia di Alessandro D’Alatri, la nuova Fiction 'Il Commissario Ricciardi', per… - RadiocorriereTv : Vi presento 'un eroico outsider' Sul #RadiocorriereTv da non perdere l'intervista a @LinoGuanciale, il racconto… - SimonaDondini : RT @Raiofficialnews: Stasera alle 21.25 su @RaiUno, una nuova indagine de #IlCommissarioRicciardi, la serie con @LinoGuanciale tratta dai r… - programmitvoggi : I programmi in tv oggi, 1° febbraio 2021: Il Commissario Ricciardi e gli altri film -