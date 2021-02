Il Colle chiude il cerchio del potere. Il centrodestra resta fuori (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il potere del Quirinale è un compasso che allarga il suo raggio tanto più si complica la crisi politica. La possibilità di una risoluzione lampo della rottura nella maggioranza del Conte bis è oramai sfumata e il potere del Capo dello Stato si è messo in moto. E non è mai un potere neutro o notarile, come certa dottrina giuridica ha fatto passare nelle facoltà di scienze sociali e nel dibattito pubblico, ma concreto e capace di indirizzare tanto più in un'era di partiti liquefatti e crescenti vincoli esterni europei. Il Presidente della Repubblica per ora ha reso evidenti due piste: l'esclusione di un ritorno alle urne ed il mantenimento del perimetro della vecchia maggioranza del Conte bis. Inoltre, il Quirinale ha conferito il mandato esplorativo al Presidente della Camera Roberto Fico. Questa mossa se da un lato permette di ... Leggi su panorama (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ildel Quirinale è un compasso che allarga il suo raggio tanto più si complica la crisi politica. La possibilità di una risoluzione lampo della rottura nella maggioranza del Conte bis è oramai sfumata e ildel Capo dello Stato si è messo in moto. E non è mai unneutro o notarile, come certa dottrina giuridica ha fatto passare nelle facoltà di scienze sociali e nel dibattito pubblico, ma concreto e capace di indirizzare tanto più in un'era di partiti liquefatti e crescenti vincoli esterni europei. Il Presidente della Repubblica per ora ha reso evidenti due piste: l'esclusione di un ritorno alle urne ed il mantenimento del perimetro della vecchia maggioranza del Conte bis. Inoltre, il Quirinale ha conferito il mandato esplorativo al Presidente della Camera Roberto Fico. Questa mossa se da un lato permette di ...

