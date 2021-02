Il caso Pelazza-Soncini dimostra che non puoi introdurre a forza in casa d’altri | anche se fai la tv

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella giornata di oggi è stata resa nota la condanna di Luigi, inviato de Le Iene, a due mesi di carcere (commutati in 15mila euro di sanzione pecuniaria sospesa) per essere entrato all’interno della proprietà privata di Guia, giornalista che attualmente lavora al quotidiano online Linkiesta. Il difensore della giornalista ha affermato che questa sentenzauna questione che da sempre ha fatto discutere gli addetti ai lavori e non solo: «È una sentenza importante – ha affermato – perché ha stabilito che non sempre il ‘metodo Iene’ è scusato dal pure legittimo diritto di cronaca. In questosi era trattato di un vero e proprio agguato nel cortile interno di un palazzo privato, impedendo alla mia cliente di fare rientro inpropria fino all’arrivo delle forze dell’ordine ...

... 'Condannato metodo Iene' Il pm Francesco Cajani aveva chiesto 9 mesi di carcere per. Per ... In questosi era trattato di un vero e proprio agguato nel cortile interno di un palazzo ...Luigi, inviato de 'Le Iene' , è stato condannato dal Tribulale di Milano a 2 mesi di carcere per ... In questosi era trattato di un vero e proprio agguato nel cortile interno di un palazzo ...Guia Soncini trascina le Iene in Tribunale: condannato Luigi Pelazza. La giornalista accusa: mi hanno impedito di rientrare a casa ...?Il Tribunale di Milano ha condannato l’inviato de “Le Iene” Luigi Pelazza a 2 mesi di carcere, convertiti su richiesta dell’imputato alla pena pecuniaria di 15mila euro e sospesa. Pelazza è stato con ...