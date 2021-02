Il caso Italia: 220mila disoccupati in meno nell'anno del Covid. Nell'Ue sono 2 milioni in più" (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una doppia premessa (anzi, tripla) è d'obbligo: le statistiche sull'occupazione e quelle sulla disoccupazione fotografano la stessa realtà, ma si concentrano su aspetti diversi dello stesso mercato ... Leggi su europa.today (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una doppia premessa (anzi, tripla) è d'obbligo: le statistiche sull'occupazione e quelle sulla disoccupazione fotografano la stessa realtà, ma si concentrano su aspetti diversi dello stesso mercato ...

stefanoepifani : Il caso di #Augias è particolarmente significativo e sintomatico della qualità dell’informazione in Italia. Il prob… - Agenzia_Ansa : Caso #Zaki, l'Italia al lavoro per la scarcerazione dello studente prigioniero al Cairo. Il suo legale: l'udienz… - Agenzia_Ansa : #Egitto - Il caso di Patrick #Zaki, i giornali egiziani hanno iniziato a diffondere la notizia che la detenzione de… - alfredo_ferdi : RT @tranellio: Renzi continua ad attaccare i servizi, non vuole il delegato da Conte, quindi è un attacco al Paese Italia, in tal caso va e… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Egitto - Il caso di Patrick #Zaki, i giornali egiziani hanno iniziato a diffondere la notizia che la detenzione dello st… -