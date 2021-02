Il Cantante Mascherato, l’annuncio di Milly Carlucci: “Ci sarà un nuovo Baby Alieno” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Milly Carlucci, durante la puntata di “La vita in diretta”, ha svelato un clamoroso annuncio su “Il Cantante Mascherato” Il Cantante Mascherato è un programma televisivo in onda dal 10 gennaio 2020 in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Milly Carlucci. Il programma è l’adattamento italiano della versione statunitense del talent show L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 1 febbraio 2021), durante la puntata di “La vita in diretta”, ha svelato un clamoroso annuncio su “Il” Ilè un programma televisivo in onda dal 10 gennaio 2020 in prima serata su Rai 1 con la conduzione di. Il programma è l’adattamento italiano della versione statunitense del talent show L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

caterinabalivo : ?? SHOCK ?? Chi sarà il nuovo #BabyAlieno?!? ???? @IlCantanteRai1 @milly_carlucci #IlCantanteMascherato - _Alessio_88 : Ore 22.21, situazione televisiva: APRIRE RAIPLAY E RIVEDERSI IL CANTANTE MASCHERATO #GFVIP - MrGioGio77 : A quanto sono quotati i ringraziamenti di Signorini al pubblico per gli ascolti di venerdì contro Il cantante mascherato? #GFvip - Ale31410315 : @raffaellamucci Ma lui sembra il 'cantante mascherato'?? - irbag98 : Stavo riflettendo sugli indizi del Cantante Mascherato così out of the blu. La Farfalla mi manda delle Jessica Morlacchi vibes -