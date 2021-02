Il calendario 2021 degli eventi societari di Falck Renewables (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Società attiva nella green economy, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2021 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione.In occasione della divulgazione dei risultati, sono previste apposite conference call per la presentazione dei dati contabili della società ad analisti finanziari e investitori istituzionali In linea con la politica dei dividendi, il management di Falck Renewables ha annunciato che il mese previsto per il pagamento dell’eventuale dividendo relativo ai risultati dell’esercizio 2020, è maggio 2021 e ha sottolineato che nessuna decisione è stata presa in merito all’eventuale distribuzione del dividendo e al suo pagamento, che è rimessa alla ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Società attiva nella green economy, quale riferimento per l’attivitàoperatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso delper l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione.In occasione della divulgazione dei risultati, sono previste apposite conference call per la presentazione dei dati contabili della società ad analisti finanziari e investitori istituzionali In linea con la politica dei dividendi, il management diha annunciato che il mese previsto per il pagamento dell’eventuale dividendo relativo ai risultati dell’esercizio 2020, è maggioe ha sottolineato che nessuna decisione è stata presa in merito all’eventuale distribuzione del dividendo e al suo pagamento, che è rimessa alla ...

... Approvazione del bilancio d'esercizio 2020 (in seconda convocazione il 30 aprile 2021) Mercoledì 12/05/2021 CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021 Lunedì 09/08/2021 ...

Regione, nessuna proroga. La stagione della caccia si è chiusa il 31 gennaio

9 del 28 gennaio 2021, avente ad oggetto "Calendario Venatorio annualità 2020/2021 - Modifiche e integrazioni, con la quale si era inteso prolungare il periodo di caccia per le specie di colombaccio, ...

Lotteria degli scontrini, al via il 1 febbraio

Prende il via la Lotteria degli scontrini, iniziativa del Mef che insieme ad Extra Cashback, Cashback 10% e Super Cashback spinge sui pagamenti digitali ...

