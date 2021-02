Il (calcio) mercato dell’usato (Di lunedì 1 febbraio 2021) Prestiti, scambi, le immancabili plusvalenze con costi gonfiati di calciatori sconosciuti, pur di concedere sospiri ai bilanci. Si è chiusa la finestra di mercato più silenziosa nella storia recente della Serie A, con i club che hanno parecchio risentito della dieta imposta dalla pandemia. Portafogli chiusi, profilo basso, le esigenze tecniche sempre un passo dietro a quelle finanziarie, la tendenza si è resa evidente a inizio gennaio ed è stata osservata da Inter e Juventus, che non si sono mosse, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 1 febbraio 2021) Prestiti, scambi, le immancabili plusvalenze con costi gonfiati di calciatori sconosciuti, pur di concedere sospiri ai bilanci. Si è chiusa la finestra dipiù silenziosa nella storia recente della Serie A, con i club che hanno parecchio risentito della dieta imposta dalla pandemia. Portafogli chiusi, profilo basso, le esigenze tecniche sempre un passo dietro a quelle finanziarie, la tendenza si è resa evidente a inizio gennaio ed è stata osservata da Inter e Juventus, che non si sono mosse, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

ZZiliani : ... e il fiocco l’ha messo la #Juventus con la più geniale operazione di mercato che la storia del calcio ricordi a… - ItaliaViva : Sembrano gli ultimi giorni del calcio mercato d'autunno e in Parlamento stiamo assistendo allo stesso identico film… - riotta : Il prestito non oneroso esisteva nel calcio mercato. Ora debutta anche in politica, dopo la Var al voto di fiducia.… - simone_mirko : @Ari1927 D accordo, però un giorno Dzeko dovrà dirci perche ogni sessione si calcio mercato lui vuole andare via..… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Mercato, chiusa la finestra invernale: Rugani al Cagliari, colpo Pellè per il Parma -