Il bacio di Giletti alla De Girolamo? Dago-bomba su questa foto | Un grosso caso in Rai Ai piani altissimi

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Unache, probabilmente, non sarebbe dovuta uscire. Si tratta dello scatto pubblicato da Chi e che ritrae Massimointento a baciare le gambe di Nunzia De. Il tutto in un servizio di presentazione del nuovo e imminente programma della ex deputata di Forza Italia in Rai, dal titolo Ciao Maschio.che, ha spiegato, sarebbe dovuta restare privata. Ma tant'è, è uscita. E ha fatto parlare, distogliendo forse parte dell'attenzione dal nuovo progetto a Viale Mazzini. E ora di quellatorna a parlarespia, che nella rubrica A lume di candela afferma che la copertina di Chi conincriminata avrebbe creato dei problemiDe. Secondo quanto sostiene ...

Ultime Notizie dalla rete : bacio Giletti

La Sicilia

... quella organizzata da Rai3 prima e dapoi, ci ha dato l'opportunità di far luce sulle ...il quale le mascherine non servirebbero a nulla in quanto il " Covid" si trasmetterebbe mediante...... quella organizzata da Rai3 prima e dapoi, ci ha dato l'opportunità di far luce sulle ...il quale le mascherine non servirebbero a nulla in quanto il 'Covid' si trasmetterebbe mediante...JUVENTIBUS LIVE Pensiamo ad acciuffare il quarto posto, che il resto non fa per questa squadra, devastata dall’ennesimo falso profeta. Il mismatch Vidal/Rabiot (a proposito, Arturo, malgrado le appare ...