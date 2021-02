I valori della nuova economia

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Questa settimana si è tenuto a Davos l’incontro annuale del World Economic Forum. Dai sette temi affrontati quest’anno (come salvare la Terra, rendere più eque le economie, sviluppare la tecnologia, costruire la società e il lavoro del futuro, migliorare il mondo del business, migliorare i sistemi sanitari, incentivare il multilateralismo) emerge una forte volontà alla ripartenza. Eppure, per la prima volta non si intende ripartire allo stesso modo di prima, ma si percepisce la necessità di un cambio paradigmatico a livello sociale ed economico: cambiare il modo in cui usiamo le città, cambiare il modo in cui viviamo l’industria. Ma può davvero cambiare il modo in cui organizziamo l’? In un mondo post pandemico siamo portati per forza di cose a consumare di meno: non possiamo viaggiare, alcuni negozi e ristoranti sono chiusi. Bisogna vivere con meno e il ...