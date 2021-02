I piani di Sony per l’animazione giapponese fuori dal Giappone (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ne ha parlato il Financial Times, partendo dal grande successo del film "Demon Slayer", ma guardando anche al futuro Leggi su ilpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ne ha parlato il Financial Times, partendo dal grande successo del film "Demon Slayer", ma guardando anche al futuro

Cartoon_Club : RT @ilpost: I piani di Sony per l’animazione giapponese fuori dal Giappone - anna_annie12 : I piani di Sony per l'animazione giapponese fuori dal Giappone - Il Post - jan_novantuno : RT @ilpost: I piani di Sony per l’animazione giapponese fuori dal Giappone - ilpost : I piani di Sony per l’animazione giapponese fuori dal Giappone - BangtanSeaweeds : @Yoongismile131 ah ok??pensavo girassero già i piani per un iniziale 'braccio di ferro' con loro. Avevo visto franc… -