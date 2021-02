I nuovi brani di Matteo Faustini: Nel Bene E Nel Male, La Bocca Del Cuore, Sì Lei È (Di lunedì 1 febbraio 2021) Questo periodo assurdo che stiamo vivendo sta penalizzando in maniera preoccupante tutta la musica, l’arte e la cultura. Impossibile fare concerti. Tranne che al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Allora ho deciso di isolare momenti live dalle ultime puntate del programma e di unire alcuni brani dalle esibizioni degli artisti che sono venuti in studio. Niente parole, interviste e racconti, ma solo musica dal vivo, che è quella che più ci manca oggi. Matteo Faustini ha delle doti che lo rendono unico. Scrive molto Bene e ha una personalità forte. In un paese civile le sue canzoni sarebbero in tutte le radio in alta rotazione. Matteo è tornato al Premiato Circo Volante del Barone Rosso in occasione della pubblicazione del nuovo singolo “La Bocca Del ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Questo periodo assurdo che stiamo vivendo sta penalizzando in maniera preoccupante tutta la musica, l’arte e la cultura. Impossibile fare concerti. Tranne che al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Allora ho deciso di isolare momenti live dalle ultime puntate del programma e di unire alcunidalle esibizioni degli artisti che sono venuti in studio. Niente parole, interviste e racconti, ma solo musica dal vivo, che è quella che più ci manca oggi.ha delle doti che lo rendono unico. Scrive moltoe ha una personalità forte. In un paese civile le sue canzoni sarebbero in tutte le radio in alta rotazione.è tornato al Premiato Circo Volante del Barone Rosso in occasione della pubblicazione del nuovo singolo “LaDel ...

