I Giochi Preziosi della Vecchia Signora | i 38 milioni per Rovella dimostrano che il Covid non ha insegnato nulla al calcio italiano

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Nicolòè uno dei migliori giovani del campionato: gioca titolare a 19 anni in un ruolo nevralgico del campionato, mostra tecnica e personalità, molti lo indicano come il futuro del. Potrebbe essere ma anche non essere, se ne sono viste tante di promesse non mantenute, di sicuro è un prospetto interessante. Il suo contratto è in scadenza a giugno, da oggi qualsiasi squadra avrebbe potuto ingaggiarlo a parametro zero, invece la Juventus l’ha appena acquistato per una cifra potenziale di 38di euro. Perché nel palloneuna mano lava l’altra. In questo caso specifico, quelleJuve e del Genoa, protagonisti dell’ennesimo scambio, affare, furbata, scandalo – scegliete voi la parola che preferite – dimercato. Ad ogni ...