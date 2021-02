I dubbi tedeschi sull’Italia? Polillo spiega cosa insegna Draghi (Di lunedì 1 febbraio 2021) I dubbi tedeschi sulla tenuta dell’Italia, benché espressi con riserbo, quasi sottovoce, alimenteranno le inevitabili polemiche. Di nuovo l’invadenza. Ancora una “perfida” nazione che viola i sacri confini, per fortuna non geografici, del Paese. Il sovranismo nostrano troverà nuovi motivi per rincarare la dose contro l’egemonismo dei Paesi d’Oltralpe. E Alberto Bagnai, il responsabile economico della Lega, al suono dell’inno di Mameli, ci spiegherà, ancora una volta, come sia facile e opportuno sbarazzarsi di quest’Europa, che osa interferire sulle vicende interne dei suoi sudditi. Altro che alleati. Copione già visto tante volte. Che nella sua ripetitività rischia di risultare stucchevole. Non esiste un’Italexit, per il semplice fatto che l’Italia non è il Regno Unito. A differenza di quest’ultimo non ha più una sua moneta, ma l’euro. Non ha la City ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 febbraio 2021) Isulla tenuta dell’Italia, benché espressi con riserbo, quasi sottovoce, alimenteranno le inevitabili polemiche. Di nuovo l’invadenza. Ancora una “perfida” nazione che viola i sacri confini, per fortuna non geografici, del Paese. Il sovranismo nostrano troverà nuovi motivi per rincarare la dose contro l’egemonismo dei Paesi d’Oltralpe. E Alberto Bagnai, il responsabile economico della Lega, al suono dell’inno di Mameli, ci spiegherà, ancora una volta, come sia facile e opportuno sbarazzarsi di quest’Europa, che osa interferire sulle vicende interne dei suoi sudditi. Altro che alleati. Copione già visto tante volte. Che nella sua ripetitività rischia di risultare stucchevole. Non esiste un’Italexit, per il semplice fatto che l’Italia non è il Regno Unito. A differenza di quest’ultimo non ha più una sua moneta, ma l’euro. Non ha la City ...

Marilenapas : RT @Corriere_Salute: Oggi l’Ema, l’agenzia per il farmaco europea, dovrebbe concludere l’iter per l’approvazione del vaccino AstraZeneca ht… - Corriere_Salute : Oggi l’Ema, l’agenzia per il farmaco europea, dovrebbe concludere l’iter per l’approvazione del vaccino AstraZeneca - giostabile : L'Ue pubblica oggi le clausole del contratto con AstraZeneca. Dubbi tedeschi su efficacia del suo vaccino, al 55 pe… - markgmm : Vaccino AstraZeneca, l'errore dei media tedeschi sull'efficacia sugli anziani - JimyML : RT @Corriere: Il vaccino AstraZeneca e i dubbi (sui media tedeschi) di efficacia sugli anziani. L’azienda smentisce -