Hotel Afrik | strage jihadista al meeting delle opposizioni somale

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Mogadiscio è stata nuovamente colpita questa domenica dal gruppo Al-Shabaab, affiliato ad Al-Qaeda, con un bilancio provvisorio di almeno 9 morti e una dozzina di feriti. Un attacco durato diverse ore visto che ancora in serata decine di persone sono state portate in salvo dalle forze di sicurezza. «Hanno utilizzato la loro tattica abituale, un veicolo carico di esplosivo si è schiantato contro il cancello d’ingresso dell’e poi 4 uomini armati hanno fatto irruzione aprendo il fuoco … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

E' salito ad almeno cinque morti e 10 feriti il bilancio dell'attacco sferrato ieri pomeriggio dagli integralisti somali di al Shabaab contro l'di Mogadiscio e terminato verso la mezzanotte di ieri. Lo ha riferito il portavoce della polizia, Sadik Dudishe, sottolineando che anche quattro terroristi sono morti, tre dei quali sono ...ROMA, 31 GEN E' in corso un'operazione delle forze di sicurezza somale per salvare le persone ancora intrappolate all'interno dell', a Mogadiscio, dove nel pomeriggio davanti al cancello della struttura è esplosa un'autobomba e un attacco è stato sferrato da terroristi islamici al Shabaab. Lo ha detto alla CNN il ...Tra le 9 vittime c'è il principale obiettivo del gruppo armato, il generale Mohammed Nur Galaal. Secondo le Nazioni unite, votare l’8 febbraio in queste condizioni è «irrealistico» ...Nuovo attentato a Mogadiscio. Nella giornata di ieri terroristi di Al Shabaab hanno attaccato l'hotel Afrik, provocando morti e feriti.