Highlights Pesaro-Venezia 65-78 | Basket Serie A1 2020 VIDEO

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Glidiche sconfiggeper 65-78 nel match valido per la diciottesima giornata del campionato diA1/2021. Un match passato ad inseguire per i campioni d’Italia, che eruttano nel quarto quarto grazie alle prestazioni di tre giocatori: Austin Daye (24 punti), Stefano Tonut (18) e Micheal Bramos (solo 8 punti, ma due triple nel momento decisivo). Quinta vittoria consecutiva per i lagunari, che agganciano Sassari e Virtus al secondo posto. I marchigiani rimangono invece al settimo posto, in concomitanza di Treviso. Di seguito tutte le azioni salienti. SportFace.