Hauge | “Contento della scelta Milan Mia madre pensava che …” | News

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Jens Petter, classe 1999, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'The Athletic'. Ha parlato dei suoi primi passi nele di tanto altro: “. Miache …”Pianeta

Ultime Notizie dalla rete : Hauge Contento

Pianeta Milan

spiega di essere soddisfatto di essere al Milan e che ogni giorno si trova meglio, si sta ambientando in Italia e viene anche aiutato da Zlatan Ibrahimovic : « Sono davverodella mia ...Però sono moltodi Kalulu, gioca con personalità e forza, può ricoprire più ruoli, ci sta ... Dalot; Tonali (71′ Meité), Kessie; Castillejo, Brahim Diaz (83′ Conti),(66&...Jens Petter Hauge, classe 1999, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'The Athletic'. Ha parlato dei suoi primi passi nel Milan e di tanto altro ...«» Sul piano per venire al Milan: «Volevo passare il turno successivo in Europa League (sfida al Diavolo al terzo turno preliminare), prima di accettare ...