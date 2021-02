fattoquotidiano : Da una parte, migliaia di medici che protestano per essere rimasti senza vaccino anti Covid-19. Dall’altra, un medi… - NicolaPorro : Ormai lo sappiamo: i giallorossi arrivano tardi su tutto. Leggete cosa ha detto #WalterRicciardi su… - petergomezblog : Lombardia, dopo l’ospedale in Fiera è il turno del piano vaccini regionale: Moratti richiama Guido Bertolaso per la… - pranci_99 : RT @NicolaPorro: Ormai lo sappiamo: i giallorossi arrivano tardi su tutto. Leggete cosa ha detto #WalterRicciardi su @Bertolaso_Guido con u… - JunipersV : RT @SecolodItalia1: Guido Bertolaso guiderà la campagna vaccinale di massa in Lombardia. Domani l’ufficialità (video) -

Ultime Notizie dalla rete : Guido Bertolaso

In Lombardia è in arrivocome coordinatore del piano vaccinale anti - Covid per la fase 2. L'ex capo della Protezione Civile e consulente per l'allestimento dell'Ospedale alla Fiera di Milano si trova già ...In Lombardia è in arrivocome coordinatore del piano vaccinale anti - Covid per la fase 2 . L'ex capo della Protezione Civile e consulente per l'allestimento dell'Ospedale alla Fiera ...Milano, 1 febbraio 2021 - Dopo l'annuncio di due giorni fa sul "sondare la sua disponibilità a collaborare", oggi è ufficiale (e domani arriverà la conferenza stampa di conferma): sarà Guido Bertolaso ...In Lombardia è in arrivo Guido Bertolaso come coordinatore del piano vaccinale anti-Covid per la fase 2. (ANSA) ...