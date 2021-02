Guido Bertolaso coordinerà la Fase 2 della campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’ex numero uno della Protezione civile, Guido Bertolaso, è pronto a diventare il coordinatore della Fase 2 della campagna di vaccinazione anti-Covid in Lombardia. In serata Bertolaso ha incontrato il governatore Attilio Fontana e la vicepresidente e assessora al Welfare, Letizia Moratti, a Palazzo Lombardia, a Milano, e martedì mattina ci sarà l’annuncio ufficiale. L’ex capo della Protezione Civile ha già collaborato con la Regione negli scorsi mesi, scelto come consulente dalla Regione, su nomina di Fontana, per la realizzazione del sottoutilizzato e costoso ospedale in Fiera a Milano nel corso della prima ondata del coronavirus. Adesso torna ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’ex numero unoProtezione civile,, è pronto a diventare il coordinatoredi vaccinazionein. In serataha incontrato il governatore Attilio Fontana e la vicepresidente e assessora al Welfare, Letizia Moratti, a Palazzo, a Milano, e martedì mattina ci sarà l’annuncio ufficiale. L’ex capoProtezione Civile ha già collaborato con la Regione negli scorsi mesi, scelto come consulente dalla Regione, su nomina di Fontana, per la realizzazione del sottoutilizzato e costoso ospedale in Fiera a Milano nel corsoprima ondata del coronavirus. Adesso torna ad ...

